Депутат Гаврилов: учителю могут предоставить участок для строительства дома

В преддверии Дня учителя педагоги могут проверить региональные условия получения земли. Если профессия включена в установленный регионом перечень, а школа или другое основное место работы находится в указанном муниципалитете, учителю могут предоставить участок в безвозмездное пользование на срок до шести лет для строительства дома или личного подсобного хозяйства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS Диетолог Плотнико...
- ОЖ Дмитриев заявил, ...
- Путин: внешние си...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым