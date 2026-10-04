Депутат Гаврилов: учителю могут предоставить участок для строительства дома

В преддверии Дня учителя педагоги могут проверить региональные условия получения земли. Если профессия включена в установленный регионом перечень, а школа или другое основное место работы находится в указанном муниципалитете, учителю могут предоставить участок в безвозмездное пользование на срок до шести лет для строительства дома или личного подсобного хозяйства.