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Депутат Гаврилов: учителю могут предоставить участок для строительства дома

Депутат Гаврилов: учителю могут предоставить участок для строительства дома

В преддверии Дня учителя педагоги могут проверить региональные условия получения земли. Если профессия включена в установленный регионом перечень, а школа или другое основное место работы находится в указанном муниципалитете, учителю могут предоставить участок в безвозмездное пользование на срок до шести лет для строительства дома или личного подсобного хозяйства.

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