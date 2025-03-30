На Западе взволновались по поводу использования ВС РФ особой тактики в Сумской области

29 марта Минобороны России проинформировало о взятии под контроль села Веселовка в Сумской области. Эксперты и СМИ на Западе сразу взволновались и заговорили о том, что ВС РФ умело используют ранее неоднократно проверенную особую тактику создания ложного или вынужденного центра тяжести для ВСУ, заставляя украинское командование переключать внимание с других участков фронта и направлять туда резервы.