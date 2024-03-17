Путин заявил, что не слышал о предложении Макрона об олимпийском перемирии

Кандидат в президенты Российской Федерации, действующий глава государства Владимир Путин прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии на Украине на время Олимпиады в Париже.
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