Трамп выбросил из своего лексикона дурашливую формулу «это война Байдена». Теперь рыжий писдилер молча продолжает гнать киевской хунте оружие, разведданные и оказывать прочие услуги для нанесения нам стратегического поражения.
Дезодорант Манила устраняет дух Анкориджа
Комментарии
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Александр Глушков
Они должны проходить ежегодно медкомиссию с упором на психическое здоровие и тест на iq, данные комиссии должны быть в общем доступе.
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1 м.
Анатолий Анатольев
Когда наше ОРУЖИЕ будет продаваться странам желающим врезать по Б.ДОМУ США, то УВАЖЕНИЯ к РОССИИ, намного будет БОЛЬШЕ, пока полумера идет!
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1 м.
ВС
Вадим Скоробогатов
Это было ясно с самого начала...Что Анкорридж...Это пустое времяпровождение...С США ГВОРИТЬ..ЧТО В СТУПЕ ВОДУ ТОЛОЧЬ...
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1 м.
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