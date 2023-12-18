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Премьер Словакии: Украина служит золотым тельцом для производящих оружие компаний

Премьер Словакии: Украина служит золотым тельцом для производящих оружие компаний

Словацкий премьер Роберт Фицо записал неформальное рождественское обращение. В этом обращении особое внимание он уделил украинскому конфликту, отметив, что для словаков это большая проблема уже ввиду того, что страна с Украиной граничит.

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