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80% переболевших COVID-19 отказались лечить постковидные синдромы — ВЦИОМ

80% переболевших COVID-19 отказались лечить постковидные синдромы — ВЦИОМ

Необходимость прохождения специальных реабилитационных мероприятий проигнорировали 80% граждан РФ, столкнувшихся с постковидным синдромом, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 17 февраля сообщает пресс-служба ВЦИОМ.

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