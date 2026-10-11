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Царьград

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В Сергиевом Посаде 80 домов остались без отопления

В Сергиевом Посаде 80 домов остались без отопления

В Сергиево-Посадском округе без центрального отопления остаются около 80 жилых домов, причины отсутствия тепла в большинстве случаев не установлены.

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