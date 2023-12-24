Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Александр
    Умному достаточно.Китай как скрытая...
  • Михаил Абросимов
    Походу автор из клуба "а баба Яга против"..Без названия
  • Анатолий Анатольев
    Вот и пришел КОНЕЦ "УСРАИНЕ" и из-за этого стоило, так скакать!!!!!! Вот и ВЕЛИКИЕ - стали ДЕБИЛАМИ!!! ФУУУУУ!!!«Не тряпка какая-...

Итоги года (2023). Европа

После небольшого перерыва продолжаем. Теперь про Европу.На самом деле такой единой сущности нет, и чем дальше, тем больше – Европа расползается по частным квартирам, где каждый сам за себя (и это в общем-то хорошо).

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