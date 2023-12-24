Итоги года (2023). Европа

После небольшого перерыва продолжаем. Теперь про Европу.На самом деле такой единой сущности нет, и чем дальше, тем больше – Европа расползается по частным квартирам, где каждый сам за себя (и это в общем-то хорошо).
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