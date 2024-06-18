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Бразильская компания представит в Париже бронемашину Armadillo с легкой ракетной установкой

Бразильская компания представит в Париже бронемашину Armadillo с легкой ракетной установкой

Бразильская оборонная компания Mac Jee представит на выставке Eurosatory 2024, которая открылась в Париже на этой неделе, широкий спектр передовых оборонных разработок, таких как управляемые боеприпасы, ракетная артиллерия и взрывчатые вещества, пишет испанский новостной ресурс www.

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