Бразильская компания представит в Париже бронемашину Armadillo с легкой ракетной установкой

Бразильская оборонная компания Mac Jee представит на выставке Eurosatory 2024, которая открылась в Париже на этой неделе, широкий спектр передовых оборонных разработок, таких как управляемые боеприпасы, ракетная артиллерия и взрывчатые вещества, пишет испанский новостной ресурс www.