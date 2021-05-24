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Qualcomm выпустила Snapdragon Developer Kit — платформу для разработки приложений под ARM и Windows 10

Qualcomm выпустила Snapdragon Developer Kit — платформу для разработки приложений под ARM и Windows 10

Сегодня Qualcomm объявила о выпуске Snapdragon Developer Kit — платформы, адресованной разработчикам программного обеспечения, которые смогут использовать её для тестирования и оптимизации ПО, которое будет работать на ARM-компьютерах с Windows 10.

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