Qualcomm выпустила Snapdragon Developer Kit — платформу для разработки приложений под ARM и Windows 10

Сегодня Qualcomm объявила о выпуске Snapdragon Developer Kit — платформы, адресованной разработчикам программного обеспечения, которые смогут использовать её для тестирования и оптимизации ПО, которое будет работать на ARM-компьютерах с Windows 10.
Сегодня Qualcomm объявила о выпуске Snapdragon Developer Kit — платформы, адресованной разработчикам программного обеспечения, которые смогут использовать её для тестирования и оптимизации ПО, которое будет работать на ARM-компьютерах с Windows 10.
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