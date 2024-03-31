Детекторы с ИИ помогут обнаружить оружие. Система будет установлена в метро

В Нью-Йоркском метрополитене скоро начинается тестирование детекторов с искусственным интеллектом для выявления у пассажиров оружияМэр Нью-Йорка Эрик Адамс анонсировал появление детекторов с ИИ для обнаружения оружия на турникетах городского метрополитена.