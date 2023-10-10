Названы самые счастливые и несчастные регионы РФ

Самарская, Свердловская и Челябинская области вошли в тройку самых счастливых регионов России. В рамках опроса, который провели аналитики онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu, жителей попросили оценить уровень своего ментального здоровья.
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