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Конгрессмены Роджерс и Смит потребовали от Остина деталей его госпитализации

Конгрессмены Роджерс и Смит потребовали от Остина деталей его госпитализации

Члены комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США заявили, что глава министерства обороны страны Лллойд Остин должен дать объяснение, почему Пентагон своевременно не сообщил о его госпитализации.

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