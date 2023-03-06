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Серхио Перес: «Здорово, что на подиуме три машины «Ред Булл»

Серхио Перес пошутил на тему успеха «Астон Мартин» в стартовой гонке сезона-2023 «Формулы-1». Перес стал вторым на Гран-при Бахрейна, гонку выиграл его напарник по «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а третье место завоевал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

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