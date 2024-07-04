Операторы ЗРК С-350 отбили массированную атаку ВСУ на донецком направлении

Массированную ракетную атаку отбили российские зенитчики на донецком направлении. В Минобороны РФ показали уникальные кадры боевой работы комплекса С-350, которые поразили одним залпом 12 ракет американской системы HIMARS.
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