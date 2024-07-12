Полиция Австралии сообщила о задержании супружеской пары по подозрению в шпионаже в пользу России

Уроженцы РФ Игорь и Кира Королевы прожили в Австралии более 10 лет и получили гражданствоВ Австралии по подозрению в шпионаже в пользу России задержали супружескую пару уроженцев РФ Игоря и Киру Королевых.
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