Синоптики предупреждают тамбовчан о возможных неблагоприятных погодных явлениях

По данным Тамбовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 28 сентября - с сохранением в вечернее время на территории Тамбовской области ожидается усиление южного ветра с порывами до 15-17 метров секунду.
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