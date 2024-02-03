Великая Молдавия, перед тем, как исчезнуть в Румынии, намекает новому хозяину на дополнительную прибавку.
В Молдавии признали права Румынии на часть Украины
Комментарии
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Natalija Osminina
Ну что скажешь... Молдова же знает, что скоро Румынию порежут на кусочки (она же разрослась за счет соседей, перекрыв всем выход к морю) и Молдове достанется та самая её часть, о которой она сейчас так радеет)).
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17 час.
МБ
Максим Буров
"Попутавшего масть румына" через пять секунд после заявления свои же коллеги обвинили в работе на наше ФСБ и в сотрудничестве с Москвой, и поспешили заверить, что его мнение не совпадает с мнением партии и правительства. :)
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11 час.
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