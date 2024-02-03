Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 118 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Сколько же у нас сумасшедших! Однако очищение идёт медленно, но верно! Думаю ещё  лет на 5 работы.Военкоматы забыты...
  • Владимир Алтайцев
    мужик  с разорванным  очком, не воняй  здесь.Военкоматы забыты...
  • Владимир Алтайцев
    Суккеа  ты  пиндосская, в  твоих аглицких школах образование  ниже некудаВоенкоматы забыты...

В Молдавии признали права Румынии на часть Украины

В Молдавии признали права Румынии на часть Украины

Великая Молдавия, перед тем, как исчезнуть в Румынии, намекает новому хозяину на дополнительную прибавку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Ну что скажешь... Молдова же знает, что скоро Румынию порежут на кусочки (она же разрослась за счет соседей, перекрыв всем выход к морю) и Молдове  достанется  та самая её часть, о которой она сейчас так радеет)).
Ответить
17 час.
МБ
Максим Буров
&quot;Попутавшего масть румына&quot; через пять секунд после заявления свои же коллеги обвинили в работе на наше ФСБ и в сотрудничестве с Москвой, и поспешили заверить, что его мнение не совпадает с мнением партии и правительства. :)
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх