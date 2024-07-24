61-летняя Деми Мур показала фигуру в бикини

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур показала фигуру в откровенном наряде на новом фото. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) ее дочери Румер Уиллис.
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