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В Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ проходит Главный военно-морской парад

В Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ проходит Главный военно-морской парад

В Санкт-Петербурге и Кронштадте проходит Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России. В этом году в нём примут участие корабли Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая «Цзяоцзо» и «Хунху», учебный корабль ВМС Алжира «Суммам» и фрегат ВМС Индии «Табар».

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