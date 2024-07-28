В Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ проходит Главный военно-морской парад

В Санкт-Петербурге и Кронштадте проходит Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России. В этом году в нём примут участие корабли Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая «Цзяоцзо» и «Хунху», учебный корабль ВМС Алжира «Суммам» и фрегат ВМС Индии «Табар».
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