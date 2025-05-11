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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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14-летний российский шахматист Землянский стал чемпионом Азии по блицу, Макарян завоевал бронзу, Гунина – серебро в женском турнире

Турнир прошел в Эль-Айне. 14-летний шахматист набрал 8 очков из 9 возможных. Второе место занял иранец Мовахед Сина, третье – еще один представитель России Рудик Макарян.

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