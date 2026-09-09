В Минпросвещения напомнили о продолжительности школьных уроков

Максимальная продолжительность уроков в школах установлена от 35-40 минут в 1-м классе и до 45 минут во 2-11-х классах.
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