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Новые штрафы для самокатчиков: за поездки вдвоем, скорость и вождение в нетрезвом виде

Новые штрафы для самокатчиков: за поездки вдвоем, скорость и вождение в нетрезвом виде

И хотя есть целый ряд замечаний, в целом предложения сенатора Артема Шейкина получили поддержку. Предлагаются штрафы за вождение в нетрезвом виде — до 30 тысяч рублей, за превышение скорости — в зависимости от того, на сколько превышен допустимый предел — от 800 рублей до 5 тысяч.

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