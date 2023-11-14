Новые штрафы для самокатчиков: за поездки вдвоем, скорость и вождение в нетрезвом виде

И хотя есть целый ряд замечаний, в целом предложения сенатора Артема Шейкина получили поддержку. Предлагаются штрафы за вождение в нетрезвом виде — до 30 тысяч рублей, за превышение скорости — в зависимости от того, на сколько превышен допустимый предел — от 800 рублей до 5 тысяч.