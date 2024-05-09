День в истории России 10 мая: первый корабль, первая Госдума и начало съемок выдающегося фильма Татьяна КононоваБогатая история Российского государства насчитывает тысячелетия, заполненные разнообразными памятными событиями и датами, включая десятый день мая.
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