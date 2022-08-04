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G7 закликала Китай не вдаватися до ескалації навколо Тайваню

Навчальні польоти китайської палубної авіації.   G7 закликала Китай не вдаватися до ескалації навколо Тайваню Міністри «Великої сімки» наголошують на необхідності вирішувати розбіжності між Пекіном і Тайбеєм мирними засобами Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, США, а також представник ЄС – підтвердили в середу відданість підтримці заснованого на […] Сообщение G7 закликала Китай не вдаватися до ескалації навколо Тайваню появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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