Навчальні польоти китайської палубної авіації. G7 закликала Китай не вдаватися до ескалації навколо Тайваню Міністри «Великої сімки» наголошують на необхідності вирішувати розбіжності між Пекіном і Тайбеєм мирними засобами Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, США, а також представник ЄС – підтвердили в середу відданість підтримці заснованого на […] Сообщение G7 закликала Китай не вдаватися до ескалації навколо Тайваню появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.