Telegraph: Киев впадает в отчаяние из-за неготовности НАТО принять Украину

Власти в Киеве начали впадать в отчаяние из-за неготовности НАТО принять Украину в свои ряды, отчасти с этим связаны заявления Владимира Зеленского о ядерном оружии, пишет британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в сфере безопасности.
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