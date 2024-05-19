Польза и вред утренних тренировок: научные данные

Весной и в начале лета мы чаще начинаем тренироваться по утрам. Это связано не только с навязанным стандартном «спортивного тела на пляже», но и изменением светового дня, биоритмов и желанием избежать жары днем.
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