Рецепт кабачков по-венгерски на сковороде

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Кабачки по-венгерски, приготовленные на сковороде по этому рецепту, - это простое блюдо, которое неизменно радует великолепным вкусом.