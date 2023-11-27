Стихия разбушевалась в Крыму, оставив без света полмиллиона человека, есть пострадавшие

Непогода обрушилась на юг России. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в Севастополе зафиксировано падение 63 деревьев и трех рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов трех строений, 17 транспортных средств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии