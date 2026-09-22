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Снова! В Сочи готовятся к очередному потопу: от прошлого еще сегодня отмывали дороги

Снова! В Сочи готовятся к очередному потопу: от прошлого еще сегодня отмывали дороги

По прогнозам синоптиков, 23 и 24 сентября на территории Сочи и федеральной территории Сириус ожидается сильный шторм и комплекс опасных гидрометеорологических явлений.

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