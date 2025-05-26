Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Не кто угодно: детсады и школы накажут за прием детей нелегальных мигрантов

Не кто угодно: детсады и школы накажут за прием детей нелегальных мигрантов

БлокнотРУ Сотрудников учебных заведений обязали проверять, включены ли родители детей-иностранцев в реестр контролируемых лиц.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Надо гнать В ШЕЮ из России наглвх и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!
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7 час.
Мария
Шаг за шагом вытесняем мигрантов.Но,этого мало!
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5 час.
Сергей Кандауров
Вспоминаются изречения Филиппова из фильма «Неуловимые мстители», когда он испытывал на взрыв « бильярдные шары: мало, мало, а вот когда все стекла в аптеке по вылетали, он изрек - много, много, а на мой взгляд так по ним шандарахнуть, это будет в самый раз!!!😂
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4 час.
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