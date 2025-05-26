Не кто угодно: детсады и школы накажут за прием детей нелегальных мигрантов

Надо гнать В ШЕЮ из России наглвх и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!

Сергей Кандауров

Вспоминаются изречения Филиппова из фильма «Неуловимые мстители», когда он испытывал на взрыв « бильярдные шары: мало, мало, а вот когда все стекла в аптеке по вылетали, он изрек - много, много, а на мой взгляд так по ним шандарахнуть, это будет в самый раз!!!😂