БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Сдай мандат и иди воюй!»: Алексею Журавлёву указали путь, после его матерного заявления, что депутатам «запрещено участвовать в СВО». Уйдёт?

«Сдай мандат и иди воюй!»: Алексею Журавлёву указали путь, после его матерного заявления, что депутатам «запрещено участвовать в СВО». Уйдёт?

Для народных слуг настали очень беспокойные времена, когда в предчувствии выборов, хочешь-не хочешь, а надо выползать на информационную поверхность и разговаривать разговоры.

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