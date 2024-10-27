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Под Тель-Авивом грузовик на огромной скорости влетел в остановку. Водитель выбежал из авто с ножом

Под Тель-Авивом грузовик на огромной скорости влетел в остановку. Водитель выбежал из авто с ножом

Выяснилось, что машина была угнана.Под Тель-Авивом грузовик на огромной скорости влетел в остановку, рядом с которой стояли люди.

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