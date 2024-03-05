Диетолог Журавлева рассказала, когда может быть полезен сахар

Диетолог Полина Журавлева: вред съеденного сахара обуславливается в первую очередь его количеством. В последнее время все чаще можно услышать рекомендации о том, чтобы полностью исключать сахар из рациона питания.
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