Пенсионная реформа 2025: единовременные выплаты доступны многим россиянам

Работодатели уже более десяти лет не перечисляют обязательные взносы в накопительную пенсию. Однако, если вы работали в период, когда перечисления осуществлялись, либо самостоятельно делали дополнительные взносы, вопрос о способах распоряжения пенсионными накоплениями рано или поздно станет актуальным.
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