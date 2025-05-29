Пенсионная реформа 2025: единовременные выплаты доступны многим россиянам

Работодатели уже более десяти лет не перечисляют обязательные взносы в накопительную пенсию. Однако, если вы работали в период, когда перечисления осуществлялись, либо самостоятельно делали дополнительные взносы, вопрос о способах распоряжения пенсионными накоплениями рано или поздно станет актуальным.