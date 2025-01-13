Страну 404 делить не будут

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Sergey Ivanov

А получилось это потому, что Россия добровольно объявила себя преемницей Советского Союза- и тем самым взяла на себя все долги СССР. Россия, конечно, щедрая душа! Вот и Украину мы будем восстанавливать за счет все того же русского мужика. Русский народ- он ведь терпеливый... Его можно грабить бесконечно. Вот ведь что забавно: Мы получаем исконно наши, русские земли в виде выжженного пустыря, где не осталось никакой инфраструктуры, откуда ушли люди... А наши враги- западенцы- живут так, словно войны и не было!