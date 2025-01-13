Идут Олимпийские игры. В секторе метания молота стоит польский спортсмен. Раскручивает молот, и он летит за пределы стадиона.
Страну 404 делить не будут
Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
А получилось это потому, что Россия добровольно объявила себя преемницей Советского Союза- и тем самым взяла на себя все долги СССР. Россия, конечно, щедрая душа! Вот и Украину мы будем восстанавливать за счет все того же русского мужика. Русский народ- он ведь терпеливый... Его можно грабить бесконечно. Вот ведь что забавно: Мы получаем исконно наши, русские земли в виде выжженного пустыря, где не осталось никакой инфраструктуры, откуда ушли люди... А наши враги- западенцы- живут так, словно войны и не было!
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13 час.
vР
viach Россия
А по-моему, России не грех потребовать репарации на восстановление присоединённой украины от стран, воевавших с Россией хохлятскими руками и жизнями!
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11 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Тогда Польша обязана будет вернуть земли Германии, которые передали ей после окончания 2-й мировой войны. С Румынии и Венгрии нужно требовать контрибуции за участие этих стран на стороне гитлеровской Германии.
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10 час.
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