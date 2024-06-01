Губернатор поздравил свердловчан с Международным днем защиты детей

В Свердловской области отмечается Международный день защиты детей. Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с этим праздником, подчеркнув важность создания комфортных условий для воспитания детей и их гармоничного развития.
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