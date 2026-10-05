Аналитик Пикин: европейские трейдеры не спешат закупать газ

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, что европейские трейдеры не спешат закупать газ на фоне высоких цен, рассчитывая на возможное снижение стоимости топлива зимой.
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