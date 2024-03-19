Советник главы ДНР сообщил о сдавшихся в плен под Марьинкой солдатах ВСУ

Командир группы военнослужащих 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдался в плен, выйдя на связь с подразделениями Южной группировки войск ВС РФ в районе села Георгиевка под Марьинкой.
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