Осуждённый за убийство троих человек пытался выйти на свободу по УДО

Осуждённый за убийство трёх человек попытался выйти на свободу по УДО. С учётом позиции специализированной прокуратуры суд отказал 47-летнему осуждённому в освобождении от отбывания наказания.
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