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Новости Тамбова

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Осуждённый за убийство троих человек пытался выйти на свободу по УДО

Осуждённый за убийство троих человек пытался выйти на свободу по УДО

Осуждённый за убийство трёх человек попытался выйти на свободу по УДО. С учётом позиции специализированной прокуратуры суд отказал 47-летнему осуждённому в освобождении от отбывания наказания.

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