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Силы ПВО за день уничтожили 78 украинских БПЛА над российской территорией

Силы ПВО за день уничтожили 78 украинских БПЛА над российской территорией

Число беспилотных летательных аппаратов, уничтоженных и перехваченных силами ПВО в течение дня над регионами России, составило 78 единиц, сообщает пресс-служба Минобороны РФ 10 октября в Telegram-канале.

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