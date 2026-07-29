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Генич о переходе Бориско в ЦСКА: «Балтике» нужно было прописать больше отступных. Могли купить и за 300 миллионов»

Комментатор Константин Генич считает, что « Балтика » могла бы дороже продать вратаря Максима Бориско в ЦСКА .

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