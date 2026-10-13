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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА сыграет с «Ростовом». Поддержите красно-синих в домашней кубковой игре на «ВЭБ Арене»!

Матч пройдет в среду, 14 октября, в 20:45 на стадионе «ВЭБ Арена». ЦСКА по итогам трех матчей турнира находятся на третьей строчке в группе D, обладая двумя очками.

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