Президент Украины Владимир Зеленский публично попросил главу SpaceX Илона Маска включить принадлежащую ему систему спутниковой связи Starlink для Украины.
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