Компания Microsoft нашла идеальную замену для культового шрифта Calibri Владислав ВислКорпорация Microsoft представила новый шрифт под названием Aptos, который заменит текущий шрифт Calibri в продуктах компании и будет использоваться по умолчанию.
Компания Microsoft нашла идеальную замену для культового шрифта Calibri Владислав ВислКорпорация Microsoft представила новый шрифт под названием Aptos, который заменит текущий шрифт Calibri в продуктах компании и будет использоваться по умолчанию.
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