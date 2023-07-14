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Компания Microsoft нашла идеальную замену для культового шрифта Calibri

Компания Microsoft нашла идеальную замену для культового шрифта Calibri

Компания Microsoft нашла идеальную замену для культового шрифта Calibri Владислав ВислКорпорация Microsoft представила новый шрифт под названием Aptos, который заменит текущий шрифт Calibri в продуктах компании и будет использоваться по умолчанию.

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