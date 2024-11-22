Потерпевшая сторона "Оборонстрой" требует ужесточить обвинение Тимуру Иванову

Потерпевшая сторона в лице АО "Оборонстрой" потребовала ужесточить обвинение бывшему заместителя главы Минобороны России Тимуру Иванову и его экс-подчиненному Антону Филатову, обвиняемым в растрате и отмывании денежных средств банка "Интеркоммерц".
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