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Потерпевшая сторона "Оборонстрой" требует ужесточить обвинение Тимуру Иванову

Потерпевшая сторона "Оборонстрой" требует ужесточить обвинение Тимуру Иванову

Потерпевшая сторона в лице АО "Оборонстрой" потребовала ужесточить обвинение бывшему заместителя главы Минобороны России Тимуру Иванову и его экс-подчиненному Антону Филатову, обвиняемым в растрате и отмывании денежных средств банка "Интеркоммерц".

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