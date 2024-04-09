Генеральная прокуратура просит закрыть слушание по делу "Макфы"

Представитель Генпрокуратуры запросил, чтобы суд рассмотрел иск о возврате активов "Макфы" и ее связанных компаний в доход государства в закрытом режиме, сообщает корреспондент The Moscow Post в Челябинской области со ссылкой на пресс-службу суда.
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