Генеральная прокуратура просит закрыть слушание по делу "Макфы"

Представитель Генпрокуратуры запросил, чтобы суд рассмотрел иск о возврате активов "Макфы" и ее связанных компаний в доход государства в закрытом режиме, сообщает корреспондент The Moscow Post в Челябинской области со ссылкой на пресс-службу суда.