Генконсул Ветрик: ведётся работа по возвращению в Россию оставленной в аэропорту Анталии девочки

Мать, ранее бросившая ребёнка в Турции, решила назвать дочь Николь.Консульство России в Анталье работает над тем, чтобы вернуть на родину девочку, которую мать оставила в аэропорту курорта в октябре 2024 года.
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