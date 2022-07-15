Как сделать повтор чека на смарт-терминале Эвотор

Кассиру, как и любому сотруднику розничной точки, желательно знать, как сделать повтор чека на кассе Эвотор по следующим причинам: Ваш покупатель (клиент) потерял чек Покупателю нужна копия фискального документа (ФД) для предоставления отчетности Проблемы с чековой лентой, например, она закончилась во время распечатки чека В процессе печати произошел сбой, к примеру, текст в чеке расположился в одну строку или вообще криво Проведенная кассиром продажа не зафиксировалась в системе Все эти проблемы можно легко решить.