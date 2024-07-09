Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Итог миссии Орбана: Россия готова на прекращение огня без мирного договора, но есть условие

Итог миссии Орбана: Россия готова на прекращение огня без мирного договора, но есть условие

После посещения России венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что президент РФ Владимир Путин не может проиграть на Украине, поскольку все преимущества в этом конфликте на его стороне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgenija Palette
Этот проект Орбана и Зели - очередная порнография... Где Крым объявляется под двойным управлением. (РОССИИ И ЯНКИ)... УРА! ЯНКИ-таки ДОБИЛИСЬ, ЧЕГО ХОТЕЛИ! Они ВЛЕЗЛИ НА УКРАИНУ, они - ХОЗЯЕВА КРЫМА ( этих, наших дураков, они подомнут под себя, как нечего делать). Хоть оружие завози, хоть жидов из Израиля принимай (ждут победы Зели, чтобы влезть-таки в Крым).  И ДОСТУП К МОРЮ ИМ ОТКРЫТ, что для них еще важнее, чем для хохлов. ПРИ ТАКОМ РАСКЛАДЕ НЕ ГРЕХ ЗЕЛЮ И &quot;ПОБЕДИТЕЛЕМ&quot; НАЗНАЧИТЬ... Вот, ЧЕГО ЭТИ НАШИ ПРИДУРКИ ДОСТИГЛИ. ПРОСРАЛИ САМОЕ ГЛАВНОЕ - КРЫМ!  Пусть-ка этот любитель нейтральных успокаивающих фраз ДОДЕЛЫВАЕТ ТО, ЧТО СОТВОРИЛ, когда стрелять было нечем, ДО КОНЦА...
Ответить
11 час.
Evgenija Palette
Ловлю на слове...
Ответить
11 час.
Владимир Четвериков
А поддиванные болтуны даже своих имен стесняются. Вдруг выяснится, что он бандерлог.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх