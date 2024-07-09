Итог миссии Орбана: Россия готова на прекращение огня без мирного договора, но есть условие

Evgenija Palette

Этот проект Орбана и Зели - очередная порнография... Где Крым объявляется под двойным управлением. (РОССИИ И ЯНКИ)... УРА! ЯНКИ-таки ДОБИЛИСЬ, ЧЕГО ХОТЕЛИ! Они ВЛЕЗЛИ НА УКРАИНУ, они - ХОЗЯЕВА КРЫМА ( этих, наших дураков, они подомнут под себя, как нечего делать). Хоть оружие завози, хоть жидов из Израиля принимай (ждут победы Зели, чтобы влезть-таки в Крым). И ДОСТУП К МОРЮ ИМ ОТКРЫТ, что для них еще важнее, чем для хохлов. ПРИ ТАКОМ РАСКЛАДЕ НЕ ГРЕХ ЗЕЛЮ И "ПОБЕДИТЕЛЕМ" НАЗНАЧИТЬ... Вот, ЧЕГО ЭТИ НАШИ ПРИДУРКИ ДОСТИГЛИ. ПРОСРАЛИ САМОЕ ГЛАВНОЕ - КРЫМ! Пусть-ка этот любитель нейтральных успокаивающих фраз ДОДЕЛЫВАЕТ ТО, ЧТО СОТВОРИЛ, когда стрелять было нечем, ДО КОНЦА...